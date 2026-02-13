Praticamente da un giorno all’altro, diversi prodotti Apple costano fino al 20% in più. La colpa è del boom dell’intelligenza artificiale, che però in Europa quasi nessuno ha mai richiesto.

Hai fretta? blue News riassume per te Di recente Apple ha aumentato i prezzi di gran parte della sua gamma di prodotti.

Mac, iPad, Apple TV e HomePod costano in alcuni casi molto di più, mentre iPhone, Apple Watch e AirPods mantengono per il momento gli stessi prezzi.

La ragione è da ricercarsi nel boom dell'intelligenza artificiale. Dato che i centri di calcolo stanno acquistando ingenti quantità di memoria, i prezzi delle DRAM sono aumentati fino al 98%.

I clienti svizzeri pagano un sovrapprezzo per un’intelligenza artificiale che quasi nessuno ha richiesto e la nuova Siri AI funziona solo in inglese, senza una data prevista per il tedesco, italiano o francese.

Chi negli ultimi giorni ha dato un'occhiata all'Apple Store svizzero, forse si è stropicciato gli occhi.

Il MacBook Pro da 14 pollici con chip M5 e un terabyte di memoria costa ora 1'899 franchi invece di 1'599. L'iPad Air non parte più da 579, ma da 729 franchi. Anche il piccolo HomePod mini è diventato più costoso.

Di recente Apple ha aumentato i prezzi di gran parte della sua gamma praticamente dall’oggi al domani.

L’aumento riguarda tutti i modelli di Mac e iPad, oltre a Apple TV, HomePod e agli occhiali Vision Pro. Per il momento rimangono invariati i prezzi di iPhone, Apple Watch, AirPods e AirTags.

Per i MacBook, i sovrapprezzi arrivano fino a 300 franchi. Apple

Per Cook l'aumento era inevitabile

Il CEO di Apple, Tim Cook, nella sua ultima apparizione pubblica prima del cambio al vertice, ha definito gli aumenti «inevitabili» e ha addirittura descritto la politica dei prezzi adottata finora come «insostenibile».

Per lui il colpevole è chiaro: la domanda globale di intelligenza artificiale. E in effetti dietro a tutto ciò si nasconde una vera e propria carenza che ha colpito metà del settore tecnologico.

Negli Stati Uniti, la stessa ondata ha già fatto salire il prezzo della Xbox di quasi un quarto, mentre il produttore di smartphone Nothing ha annullato il lancio di un intero dispositivo.

Pura logica di libero mercato

Il meccanismo alla base di tutto ciò è la pura logica dell’economia di mercato.

Per i data center dedicati all’IA, aziende come OpenAI, Google e Microsoft hanno bisogno di quantità enormi di memoria e sono disposte a pagare praticamente qualsiasi prezzo per ottenerla.

I produttori di memorie hanno quindi riorientato le loro linee di produzione verso questi costosi prodotti specializzati per i data center, riducendo la fornitura di memorie standard per laptop, tablet e console di gioco.

Di conseguenza, nel primo trimestre del 2026 i prezzi contrattuali delle memorie DRAM sono schizzati fino al 98%, e non si intravede una fine.

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E Apple guadagna una fortuna

Fin qui tutto comprensibile. Ma la storia inizia a vacillare non appena si dà un’occhiata ai bilanci di Apple.

Il gruppo ha registrato utili record negli ultimi quattro trimestri consecutivi. E i margini di Apple sull’hardware sono ben al di sopra della media del settore.

Le stime di TechInsights e del «Wall Street Journal» indicano per l’iPhone 17 Pro un margine che può arrivare fino al 47%, mentre altri produttori di smartphone si accontentano di una percentuale compresa tra il 15 e il 25%.

Una manovra per soddisfare gli azionisti

È proprio su questo punto che interviene il portale tecnologico statunitense «The Verge». Il gruppo avrebbe le risorse sufficienti per farsi carico dei maggiori costi di archiviazione.

Il professore di marketing Ari Lightman della Carnegie Mellon University va dritto al punto in un’intervista al portale.

La denuncia di Apple sui prezzi «insostenibili» è difficilmente conciliabile con i propri dati record. Si tratta, senza alcun dubbio, soprattutto di mantenere soddisfatti gli azionisti, che vogliono vedere una crescita costante.

Infatti Apple si trova sotto pressione per ragioni che poco hanno a che fare con i chip di memoria. Il gruppo è in ritardo nella corsa all’IA, a settembre subentrerà un nuovo amministratore delegato, John Ternus, e manca un nuovo prodotto di grande successo.

Chi vuole essere considerato l’azienda più preziosa al mondo ha bisogno di una buona storia da raccontare alla Borsa, e margini consistenti nonostante l’aumento dei costi sono proprio una storia del genere.

Tim Cook ha affermato durante l'ultimo keynote che l'aumento dei prezzi sarebbe stato inevitabile. Immagine

Cosa significa questo per la Svizzera?

In definitiva il cliente finale dovrebbe pagare di più perché una corsa agli armamenti nell’IA fa lievitare i prezzi dello spazio di archiviazione. Ma proprio in Europa e anche in Svizzera, quasi nessuno ha richiesto questa IA.

A maggior ragione perché la «Siri AI», completamente rinnovata, in Europa non è per il momento nemmeno utilizzabile a causa del Digital Markets Act.

Essendo un Paese non membro dell’UE, la Svizzera si trova in una posizione leggermente migliore e potrebbe persino ricevere la nuova Siri prima degli altri.

Ma ciò è di scarsa utilità nella vita quotidiana fintanto che l’assistente non capisce una parola di svizzero tedesco, tedesco standard, francese o italiano, cosa che per il momento sembra probabile.

La situazione diventa particolarmente ironica quando si dà un’occhiata sotto il cofano della nuova Siri. Per una parte delle sue funzionalità, Apple ricorre proprio ai modelli Gemini di Google, ovvero alla concorrenza il cui potenziamento dei data center ha fatto lievitare i prezzi della memoria.

Il cerchio si chiude in un modo che difficilmente si sarebbe potuto immaginare. Tutti noi paghiamo il sovrapprezzo per un boom alimentato da un’IA che Apple, in parte, acquista proprio da quella stessa concorrenza.