Le grandi antenne dei cellulari sono spesso il problema minore quando si parla di radiazioni.
Keystone
Una nuova app ti mostra a quante radiazioni dei cellulari sei esposto nella vita di tutti i giorni. La principale fonte non è l’antenna sul tetto del vicino, bensì il tuo stesso cellulare.
L'antenna 5G sul tetto di fronte, il router in salotto, il cellulare in tasca. Molti si chiedono a quanto ammonti effettivamente l’esposizione complessiva alle radiazioni.
Finora per ottenere una risposta erano necessari costosi strumenti di misurazione professionali.
Adesso bastano uno smartphone Android e un’app gratuita sviluppata nell’ambito di un progetto di ricerca dell’UE, al quale anche la Svizzera partecipa in modo determinante.
«Etain 5G Scientist» è il nome dell’app.
Tra i suoi sviluppatori figura Martin Röösli, professore di epidemiologia ambientale all’Università di Basilea ed esperto presso l’Istituto tropicale e di sanità pubblica svizzero (Swiss TPH).
L’app stima in base alla potenza del segnale della rete mobile la quantità di radiazioni che stai assorbendo nella tua posizione in quel momento, ad esempio mentre parli al telefono con lo smartphone all’orecchio.
Inoltre ogni utente contribuisce ad alimentare una mappa delle radiazioni a livello europeo, che diventa sempre più precisa con ogni installazione.
Gemini @ blueNews
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Chi avvia l’app si ritrova a seguire una piccola lezione di fisica. Infatti la maggiore esposizione alle radiazioni nella vita quotidiana non proviene dalle antenne circostanti, ma dal proprio smartphone.
Se tieni il cellulare all’orecchio mentre telefoni, il tuo cervello assorbe circa 10'000 volte più radiazioni rispetto a quelle emesse da tutte le antenne circostanti messe insieme.
In questo caso vale una logica opposta.
Più la ricezione è scarsa, più il cellulare deve trasmettere con potenza per mantenere la connessione. Paradossalmente, quindi, un numero maggiore di antenne comporta una minore emissione di radiazioni, almeno per chi usa spesso il cellulare.
E anche in luoghi con una ricezione pessima, l’esposizione misurata durante i test della SRF a Basilea era pari solo al 2% del valore limite dell’UE. Oltre a ciò in Svizzera per le zone residenziali e le scuole vige un valore limite di emissione dieci volte più rigoroso.
Qui è necessaria un po’ di onestà. L’app non misura direttamente le radiazioni. Rileva l’intensità del segnale delle antenne e da questa deduce l’esposizione. Secondo Röösli, i risultati «corrispondono abbastanza bene» alle misurazioni professionali.
Le singole misurazioni presentano però un elevato margine di incertezza, poiché l’esposizione varia notevolmente a seconda dell’utilizzo dei dati e della distanza dalle antenne.
L’app è utile come orientamento di massima, ma non come strumento di misurazione calibrato.
È importante sapere che l’app rileva solo le antenne del proprio operatore di rete. Le antenne di altri operatori, le reti Wi-Fi estranee, i dispositivi Bluetooth o le stazioni radio non vengono prese in considerazione.
Inoltre richiede alcune autorizzazioni, tra cui l’accesso alla posizione in background e al registro delle chiamate. Quest’ultima autorizzazione serve a includere la durata delle tue telefonate nel calcolo.
Secondo gli sviluppatori, i dati vengono elaborati in forma anonima e il contenuto delle conversazioni non viene registrato.
Per concludere, un dato che potrebbe sorprendere molti.
Secondo alcuni sondaggi, la maggioranza delle persone ritiene che le radiazioni della telefonia mobile siano aumentate notevolmente dall’introduzione del 5G.
Ampie campagne di misurazione dimostrano invece il contrario.
Grazie a una tecnologia più efficiente, l’esposizione è rimasta praticamente invariata nonostante il massiccio aumento dei volumi di dati.
Chi desidera verificarlo di persona può scaricare l’app gratuitamente dal Google Play Store. Chi vuole approfondire l’argomento può provare anche il calcolatore di EMF su etainproject.eu.