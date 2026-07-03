Partita con una formazione a trazione offensiva, con Manzambi, Ndoye e Vargas alle spalle di Embolo, la Svizzera ha sofferto nei primi minuti. Al 10' una grande galoppata di Manzambi sulla fascia sinistra ha però permesso a Embolo di sbloccare il risultato. Il primo tempo è poi scivolato via con le sole accelerazioni, spesso inconcludenti, del numero 9 a regalare emozioni. Dopo meno di 1' nella ripresa Ndoye ha poi raddoppiato, rendendo il vantaggio più confortevole. All'81' Rieder ha invece mancato l'occasione per chiudere definitivamente la sfida, sbagliando da due passi a porta sguarnita.