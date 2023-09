Michael Jackson in un'esibizione nel 1999 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto archivio) Keystone

È stato aggiudicato a 77'640 euro in un'asta a Parigi affollata da fan e curiosi nella sala dell'Hotel Drouot il cappello che Michael Jackson indossava immediatamente prima di mostrare per la prima volta al pubblico il suo celebre passo «moonwalk».

Il cappello di lana, foderato in seta, è un modello Fedora, stimato fra i 60'000 e i 100'000 euro ed era il pezzo più pregiato di una vendita di circa 200 oggetti della storia del rock.

«È un tale Adam Kelly, di cui abbiamo il badge di entrata per lo show del 25 marzo 1983, che si impossessò quel giorno del cappello, pensando che lo staff del cantante venisse poi a riprenderlo, ma così non fu» ha raccontato Arthur Perault, direttore generale della galleria Arpèges, che l'ha messo in vendita, all'agenzia AFP. Adam Kelly l'ha conservato per diversi anni prima di cederlo ad un collezionista americano. Poi, il reperto è riapparso in una collezione europea.

SDA