È giunta alle battute finali l’inchiesta penale sulla demolizione dell’ Il procuratore generale Andrea Pagani ha ricevuto anche la perizia disposta per capire se si sarebbe potuto evitare l’abbattimento dell’edificio; se ci fossero cioè misure meno incisive e provvisorie con le quali impedire agli autogestiti di rioccupare la struttura. Il rapporto, affidato a un ingegnere, lo ha sostanzialmente escluso. Gli interventi provvisori (come, ad esempio, murare le finestre) non sarebbero stati sufficienti.