L'ex coach della Nazionale ha spiegato le sue motivazioni sulla decisione di non vaccinarsi e di falsificare il certificato, raccontando poi come è venuta alla luce la faccenda nonostante gli fosse stata data la garanzia che sarebbe rimasta «a microfoni spenti». «Mi sono ritrovato in una situazione difficile. Come coach ho tradito il mio ruolo di esempio, ho sbagliato. Però sono rimasto fedele a me stesso».