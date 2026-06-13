Di fronte ai 70'000 del SoFi Stadium di Los Angeles gli uomini di Pochettino hanno superato per 4-1 un Paraguay apparso più modesto di quanto si potesse pensare alla vigilia. Chiuso con un perentorio 3-0 il primo tempo, in virtù dell'autorete di Bobadilla e della doppietta di Balogun, i nordamericani hanno continuato a gestire le operazioni anche nella ripresa, nonostante l’estemporanea rete di Mauricio. Allo scadere Reyna ha poi calato il poker grazie a un pregevole esterno.