Una donna di 81 anni data per scomparsa è stata ritrovata senza vita ieri a Waltensburg (GR). Secondo le prime informazioni l'anziana è precipitata per oltre 40 metri in un terreno impervio.

Stando a un comunicato diffuso oggi, la polizia cantonale ha ricevuto la segnalazione della scomparsa venerdì sera. La donna si trovava da sola nella zona di Breil/Brigels e non era possibile contattarla.

Le forze di intervento hanno avviato un'ampia operazione di ricerca sia a terra che dall'alto. Le ricerche sono quindi state circoscritte alla zona di Waltensburg, dove ieri mattina il cadavere della donna è stato rinvenuto in un terreno ripido nei pressi della località di Spral. Le indagini avviate dovranno chiarire le circostanze esatte della caduta.