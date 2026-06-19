Una revisione con cui il Cantone intende puntare su una pesca ecocompatibile e orientata al futuro, come si legge in una nota. Un punto centrale è l'introduzione di un attestato specialistico obbligatorio per tutti i pescatori, ad eccezione dei giovani tra i 14 e i 18 anni e degli ospiti che esercitano la pesca sotto sorveglianza, per garantire il trattamento rispettoso dei pesci. Un nuovo sistema di incentivazione prevede, inoltre, riduzioni delle tasse per le licenze se i pescatori dimostrano di curare o valorizzare gli spazi vitali prestando «ore di cura».