Il Gran Consiglio retico ha approvato martedì il consuntivo 2025 all’ E' il primo bilancio dopo un decennio a presentare un deficit di 218,5 milioni di franchi. Il disavanzo è da ricondurre al versamento di 200 milioni nel finanziamento speciale previsto dalla seconda tappa del Piano d’azione «Green Deal». Ma il deficit elevato non preoccupa particolarmente i granconsiglieri, anche perché i «forzieri» cantonali contengono ancora 3,3 miliardi di franchi. Il ministro delle finanze, Martin Buehler (PLR),m ha tuttavia ricordato come dal 2022 le uscite sono aumentate del 19%, mentre le entrate sono cresciute solo dell’1,6%.