I nordamericani hanno strapazzato il Qatar con un tennistico 6-0. Nella serata di festa, nella i padroni di casa hanno espresso un gioco frizzante, c'è stato un momento di shock al 50’ per il terribile infortunio subito da Koné che, in un contrasto con Madibo, ha rotto la gamba sinistra. In gol sono andati Larin, David (tripletta), Saliba e Al Mannai (autogol).