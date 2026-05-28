Ad andare per prima in vantaggio nel quarto di finale della Swiss Life Arena è stata la Svezia, in gol al 6'21» Dopo una rete annullata a Sundqvist, la Svizzera ha trovato il meritato pareggio al 13'23» con Josi. In apertura di periodo centrale gli scandinavi hanno spinto, ma i rossocrociati hanno resistito e, ripreso in mano il controllo delle operazioni, sono passati a condurre grazie a una bella iniziativa di Malgin al 32'58». Nel giro di 3'33» Thuerkauf ha realizzato in powerplay il gol del 3-1, poi la Svizzera ha gestito il risultato senza soffrire particolarmente.