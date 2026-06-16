Il rogo sta producendo molto fumo e nella zona si avverte un odore sgradevole. Una decina di persone è stata evacuata. Le autorità indicano che non c'è pericolo immediato per la popolazione. Il traffico nell'area è fortemente compromesso. Si raccomanda di prestare particolare attenzione. La popolazione deve chiudere finestre e porte e spegnere ventilazione e climatizzazione. Si invita a non accedere all'area e ad aggirarla con ampio raggio. Bisogna informare i vicini e seguire le istruzioni dei servizi di emergenza.