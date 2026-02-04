  1. Clienti privati
News A Lugano il festival dei fumetti

Swisstxt

4.2.2026 - 15:40

Il festival di fumetti a Lugano
Innovacomix.ch

La seconda edizione di InnovaComiX-Lugano International Comic Art Festival si terrà dal 26 febbraio al 1° marzo a Villa Ciani.

 In cartellone, una sessantina fra fumettisti svizzeri e autori internazionali, con un programma che comprende cinque mostre sul fumetto contemporaneo e una trentina di incontri pubblici. Oltre ad un concorso in cui sono in lizza 27 opere di autori provenienti da otto Paesi diversi, ci sono altri ospiti quali l'artista zurighese Kati Rickenbach, autrice del cartellone della manifestazione, l'autrice di fumetti e illustratrice friburghese Vamille, nonché vari ospiti italiani quali Fumettibrutti e Manuele Fior.

