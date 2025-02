Alessia Moneghini Redattrice freelance Argomenti principali: Cultura, mondo dello spettacolo, social media

Alessia Moneghini lavora per blue News dal gennaio 2022. In precedenza ha lavorato come content operator alla SSR e come impiegata amministrativa alla Città di Lugano. La sua carriera giornalistica è iniziata proprio a blue News, ma tra il 2023 e il 2024 ha collaborato anche con il portale d'informazione Ticinonews. È nei libri e nei film che nasce la sua passione per la cultura. Di recente si occupa del mondo dello spettacolo e di quello dei social media.