L'allerta canicola di grado 3 su 5 (pericolo marcato) valida inizialmente fino a martedì sera è stata prolungata fino a domenica 28 giugno in Ticino, Mesolcina e Calanca

In queste zone sono previste temperature fino a 34 gradi di giorno e fino ai 22 di notte, con l'umidità che oscillerà tra il 40 e il 50 %.

Lo ha comunicato MeteoSvizzera, sottolineando che è valida al di sotto dei 600 metri e che il caldo afoso presenta un marcato rischio di disturbi circolatori e di malessere fisico.

Allarmi canicola sono stati emanati per gran parte della Confederazione. Per la regione nordoccidentale è in vigore un'allerta di grado 4 su 5 (pericolo forte): qui, le temperature potrebbero raggiungere i 37 gradi.