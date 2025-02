Niente da fare KEY

L'Ambrì non è riuscito a tornare da Ginevra con altri punti importanti in ottica play-in.

Swisstxt

I biancoblù sono stati sconfitti per 4-2. Partiti forte e subito in vantaggio con Landry, i ticinesi si sono fatti ribaltare dalle reti in superiorità di Lennstrom e Granlund, prima di ristabilire il pareggio con Maillet. Decisivo è risultato il terzo tempo, in cui i padroni di casa hanno allungato di nuovo con Granlund e poi con Pouliot. Gli sforzi nel finale degli ospiti sono risultati vani e così per la prima volta in stagione le due squadre non sono passate dall'overtime.