Embolo e Yakin KEYSTONE

La Svizzera vuole disputare il miglior Mondiale della sua storia.

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Domenica arriva il primo test contro la Giordania, scelta per le caratteristiche simili al Qatar. Yakin: «Dovremo adattarci e trovare le soluzioni per mettere in difficoltà il loro blocco difensivo». Embolo sottolinea l'importanza di partire bene già dalle amichevoli: «Una vittoria sarebbe importante per l’ambiente e per il morale del gruppo». In porta giocherà Mvogo, poi Keller nel secondo tempo. Assenti Kobel per un malanno, Rieder non al meglio e Okafor. Amdouni sarà impiegato 45', poi Yakin farà numerosi cambi.