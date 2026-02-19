Il Losanna è tornato da Olomouc con un 1-1 dopo l'andata del playoff di Conference League.

La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà così nel ritorno, previsto giovedì prossimo. I vodesi si sono portati in vantaggio al 22' grazie a Butler-Oyedeji, ma hanno poi dovuto soffrire per praticamente tutta la sfida. Sotto di un gol i cechi hanno infatti iniziato a spingere e si sono resi pericolosi più volte, trovando così il pareggio ad inizio ripresa con Sturm. Il Sigma, che aveva già centrato un palo, ha poi anche costretto Letica ad un grande intervento nel finale.