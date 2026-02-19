  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Buon pareggio per il Losanna

Swisstxt

19.2.2026 - 20:42

Il Losanna è tornato da Olomouc con un 1-1 dopo l'andata del playoff di Conference League.

SwissTXT

19.02.2026, 20:42

19.02.2026, 20:55

La qualificazione agli ottavi di finale si deciderà così nel ritorno, previsto giovedì prossimo. I vodesi si sono portati in vantaggio al 22' grazie a Butler-Oyedeji, ma hanno poi dovuto soffrire per praticamente tutta la sfida. Sotto di un gol i cechi hanno infatti iniziato a spingere e si sono resi pericolosi più volte, trovando così il pareggio ad inizio ripresa con Sturm. Il Sigma, che aveva già centrato un palo, ha poi anche costretto Letica ad un grande intervento nel finale.

I più letti

Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Ecco perché l'ultima lista di nomi dei file Epstein è (quasi) solo fumo negli occhi

Video correlati

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

UEFA Conference League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

Šturm pareggia

Šturm pareggia

19.02.2026

Butler-Oyedeji insacca l'1-0!

Butler-Oyedeji insacca l'1-0!

19.02.2026

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Sigma Olomouc – Lausanne 1:1

Šturm pareggia

Šturm pareggia

Butler-Oyedeji insacca l'1-0!

Butler-Oyedeji insacca l'1-0!

Più video

Altre notizie

Conference League. Dal dominio ai brividi: il Losanna pareggia a Olomouc

Conference LeagueDal dominio ai brividi: il Losanna pareggia a Olomouc

Europa League. Celtic o Stoccarda, chi passa al prossimo turno? Segui il match in diretta

Europa LeagueCeltic o Stoccarda, chi passa al prossimo turno? Segui il match in diretta

Verso i Mondiali 2027. Navarro punta sull'esperienza delle calciatrici elvetiche per le qualificazioni

Verso i Mondiali 2027Navarro punta sull'esperienza delle calciatrici elvetiche per le qualificazioni