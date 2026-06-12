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Calcio Canada e Bosnia si annullano

Swisstxt

12.6.2026 - 23:07

Pari
Pari

Non ci sono stati vincitori nel primo match canadese dei Mondiali 2026.

SwissTXT

12.06.2026, 23:07

12.06.2026, 23:11

I padroni di casa e la Bosnia si sono infatti lasciati sull’1-1, risultato che fa comodo alla Svizzera che in caso di successo sul Qatar prenderebbe già la testa del Gruppo B. A Toronto i nordamericani hanno creato di più, ma sono stati poco concreti sottoporta (occasioni sprecate da J.David e Oluwaseyi) e Lukic al 21' ha dato il vantaggio alla Bosnia. La girandola dei cambi ha premiato gli uomini di Marsch che con merito hanno trovato il pareggio al 78' con il neoentrato Larin.

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