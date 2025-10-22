  1. Clienti privati
Sconti per gli abbonati Le stazioni sciistiche di Ticino e Moesano collaborano

Swisstxt

22.10.2025 - 18:27

In attesa dell'avvio della stagione sciistica
Ti-Press

San Bernardino Swiss Alps e Ticinopass hanno lanciato una collaborazione che avvicina le aree sciistiche di Ticino e Moesano.

SwissTXT

22.10.2025, 18:27

22.10.2025, 18:29

Da oggi, i possessori dell’abbonamento stagionale per San Bernardino ottengono il 20% di sconto sulle giornaliere nelle stazioni ticinesi, mentre i titolari del Ticinopass beneficiano dello stesso sconto a San Bernardino.

L’accordo include anche vantaggi per i possessori degli abbonamenti, spiega in una nota odierna San Bernardino Swiss Alps, come il 10% di sconto nei ristoranti in quota e sulle lezioni di sci a San Bernardino, oltre al 20% sul noleggio delle attrezzature.

