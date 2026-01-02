  1. Clienti privati
Disastri, Incidenti Crans-Montana: cordoglio del Papa, «vicino a famiglie vittime»

SDA

2.1.2026 - 12:58

Papa Leone XIV desidera "esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione alle famiglie delle vittime".
Keystone
Keystone

«Dopo aver appreso del tragico incendio divampato a Crans-Montana la notte del 1. gennaio, che ha causato oltre quaranta vittime e molti feriti», papa Leone XIV «si unisce al lutto delle famiglie e dell'intera Confederazione elvetica».

Keystone-SDA

02.01.2026, 12:58

È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato, a nome del Pontefice, dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin al vescovo di Sion, mons. Jean-Marie Lovey.

Il Papa desidera «esprimere la sua compassione e la sua preoccupazione alle famiglie delle vittime». E «prega affinché il Signore accolga i defunti nella Sua dimora di pace e luce e sostenga il coraggio di coloro che soffrono nel cuore o nel corpo».

«Possa la Madre di Dio, nella sua tenerezza, portare il conforto della fede a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia e mantenerli nella speranza», conclude il messaggio.

