Roghi Crans-Montana: proprietari bar promettono «piena collaborazione»

SDA

6.1.2026 - 19:23

L'incendio ha provocato 40 vittime e 116 feriti
L'incendio ha provocato 40 vittime e 116 feriti
Keystone

I proprietari del bar «Le Constellation», in cui 40 persone sono morte la notte di Capodanno a Crans-Montana (VS), hanno promesso la loro «piena collaborazione» con gli inquirenti. Si dicono «devastati e sopraffatti dal dolore».

Keystone-SDA

06.01.2026, 19:23

06.01.2026, 20:21

«Le parole non possono descrivere adeguatamente la tragedia che si è consumata quella notte al 'Le Constellation'», hanno riferito all'agenzia di stampa France-Presse (AFP) i due cittadini francesi, nella loro prima dichiarazione pubblica da quando è stata aperta un'inchiesta penale nei loro confronti, lo scorso sabato, in seguito al rogo.

«In nessun caso cercheremo di sottrarci a queste questioni», hanno aggiunto.

