Chieste informazioniLa Confederazione valuta nuove opzioni per la difesa aerea
Swisstxt
2.5.2026 - 13:00
Berna prosegue l’iter per dotarsi di un nuovo sistema di difesa aerea a lunga gittata, destinato ad affiancare i missili Patriot acquistati dagli Stati Uniti.
Redazione blue News
02.05.2026, 13:00
02.05.2026, 14:44
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Come riporta la RSI, in questa fase Berna sta raccogliendo informazioni da quattro Paesi: Germania, Francia, Israele e Corea del Sud.
Secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS da Kaj-Gunnar Sievert, portavoce di Armasuisse, sono stati contattati anche cinque produttori. Sievert ha così confermato quanto anticipato dalle testate di CH Media.
Gli aspetti al centro delle valutazioni riguardano in particolare i tempi di consegna, i costi, le capacità dei sistemi e la parte di produzione che potrebbe essere realizzata in Europa, preferibilmente in Svizzera.