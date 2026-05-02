  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Chieste informazioni La Confederazione valuta nuove opzioni per la difesa aerea

Swisstxt

2.5.2026 - 13:00

Keystone

Berna prosegue l’iter per dotarsi di un nuovo sistema di difesa aerea a lunga gittata, destinato ad affiancare i missili Patriot acquistati dagli Stati Uniti.

Redazione blue News

02.05.2026, 13:00

02.05.2026, 14:44

Come riporta la RSI, in questa fase Berna sta raccogliendo informazioni da quattro Paesi: Germania, Francia, Israele e Corea del Sud.

Secondo quanto dichiarato a Keystone-ATS da Kaj-Gunnar Sievert, portavoce di Armasuisse, sono stati contattati anche cinque produttori. Sievert ha così confermato quanto anticipato dalle testate di CH Media.

Gli aspetti al centro delle valutazioni riguardano in particolare i tempi di consegna, i costi, le capacità dei sistemi e la parte di produzione che potrebbe essere realizzata in Europa, preferibilmente in Svizzera.

Priorità al Golfo. Gli Stati Uniti vendono i Patriot al Qatar per 4 miliardi...mentre l'Europa attende ancora i suoi

Priorità al GolfoGli Stati Uniti vendono i Patriot al Qatar per 4 miliardi...mentre l'Europa attende ancora i suoi

I più letti

La truffa degli SMS si diffonde in Svizzera: ecco come funziona e come difendersi
Jannik Sinner e il garage da milioni: tra Ferrari, Porsche e il «no» del manager a 18 anni
Questo villaggio non si può visitare su Google Maps, ecco perché
Ecco i sette errori che si commettono in autostrada
Dito puntato contro Ikea: «Indicazioni dei prezzi ingannevoli». Ecco perché

Altre notizie

Dal confine. Furgone investe una 15enne svizzera, ha riportato diverse lesioni

Dal confineFurgone investe una 15enne svizzera, ha riportato diverse lesioni

Si cercano gli autori. Due feriti negli scontri in Pensilina a Lugano, la polizia ha usato spray urticante

Si cercano gli autoriDue feriti negli scontri in Pensilina a Lugano, la polizia ha usato spray urticante

Ecco dove e perché. Sul Lago di Como c'è un posto dove i turisti fanno lunghissime code solo per una foto

Ecco dove e perchéSul Lago di Como c'è un posto dove i turisti fanno lunghissime code solo per una foto