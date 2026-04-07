  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco le motivazioni Il governo grigionese si schiera contro l’iniziativa UDC «No a una Svizzera da 10 milioni!»

Swisstxt

7.4.2026 - 11:59

Keystone

L’esecutivo dei Grigioni si è espresso contro l’iniziativa popolare promossa dall’UDC che mira a contenere la crescita demografica in Svizzera. Secondo il governo cantonale, una sua eventuale approvazione rischierebbe di avere conseguenze negative per il territorio. Lo riporta la RSI.

Redazione blue News

07.04.2026, 11:59

07.04.2026, 12:17

In una presa di posizione diffusa martedì, le autorità sottolineano il ruolo chiave dell’immigrazione, ritenuta essenziale sotto diversi aspetti: contribuisce a compensare l’invecchiamento della popolazione mantenendo stabile il mercato del lavoro, sostiene l’innovazione e la produttività e garantisce il funzionamento dei settori ad alta intensità di manodopera.

Per il governo grigionese, limitare gli ingressi significherebbe esporsi a una crescita demografica troppo contenuta e, soprattutto, a una significativa carenza di personale. Le stime, prosegue la nota, indicano che fino a un posto di lavoro su quattro potrebbe rimanere vacante. Un problema particolarmente sensibile nel settore sanitario, dove quasi un terzo degli occupati proviene dall’estero.

I più letti

Gli svizzeri cambiano meta? Ecco come pesa l’effetto Trump sui viaggi
Perché era presente negli Epstein files? Gigi Hadid rompe il silenzio, ecco cos'ha risposto
La Casa Bianca lancia la sua app, con una funzione controversa. Ecco quale
Cybercriminalità in calo in Ticino, ma spunta il fenomeno degli «SMS blaster»
Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente

Altre notizie

News. La Polizia cantonale rilancia la campagna «Strade sicure»

NewsLa Polizia cantonale rilancia la campagna «Strade sicure»

-8%. Cybercriminalità in calo in Ticino, ma spunta il fenomeno degli «SMS blaster»

-8%Cybercriminalità in calo in Ticino, ma spunta il fenomeno degli «SMS blaster»

Tragedia in montagna. 73enne cade in un riale e perde la vita in Valle di Blenio

Tragedia in montagna73enne cade in un riale e perde la vita in Valle di Blenio