Ecco le motivazioniIl governo grigionese si schiera contro l’iniziativa UDC «No a una Svizzera da 10 milioni!»
Swisstxt
7.4.2026 - 11:59
L’esecutivo dei Grigioni si è espresso contro l’iniziativa popolare promossa dall’UDC che mira a contenere la crescita demografica in Svizzera. Secondo il governo cantonale, una sua eventuale approvazione rischierebbe di avere conseguenze negative per il territorio. Lo riporta la RSI.
Redazione blue News
07.04.2026, 11:59
07.04.2026, 12:17
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In una presa di posizione diffusa martedì, le autorità sottolineano il ruolo chiave dell’immigrazione, ritenuta essenziale sotto diversi aspetti: contribuisce a compensare l’invecchiamento della popolazione mantenendo stabile il mercato del lavoro, sostiene l’innovazione e la produttività e garantisce il funzionamento dei settori ad alta intensità di manodopera.
Per il governo grigionese, limitare gli ingressi significherebbe esporsi a una crescita demografica troppo contenuta e, soprattutto, a una significativa carenza di personale. Le stime, prosegue la nota, indicano che fino a un posto di lavoro su quattro potrebbe rimanere vacante. Un problema particolarmente sensibile nel settore sanitario, dove quasi un terzo degli occupati proviene dall’estero.