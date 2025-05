Fischer KEY

Ero quasi scioccato.

E' un Patrick Fischer visibilmente provato quello apparso ai microfoni a fine partita: « Eravamo certi oggi di riuscire a fare quel passo. Fa sempre male, è sempre brutto». «In queste due settimane abbiamo visto una squadra fortissima – ha detto il coach – complimenti agli USA, noi abbiamo avuto un portiere fuoriclasse, ma non è bastato. Non mi so spiegare perché non abbiamo segnato. Dobbiamo capire, imparare e correggere». «Ci dispiace non aver potuto regalare il titolo ad Ambuehl, non avremo mai più un altro come lui», ha concluso il selezionatore.