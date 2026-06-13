  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Gli USA dominano il Paraguay

Swisstxt

13.6.2026 - 05:16

Doppietta per Balogun
Doppietta per Balogun
KEY

Esordio più che riuscito per gli Stati Uniti nel Mondiale casalingo.

SwissTXT

13.06.2026, 05:16

13.06.2026, 07:47

Di fronte ai 70'000 del SoFi Stadium di Los Angeles gli uomini di Pochettino hanno superato per 4-1 un Paraguay apparso più modesto di quanto si potesse pensare alla vigilia. Chiuso con un perentorio 3-0 il primo tempo, in virtù dell'autorete di Bobadilla e della doppietta di Balogun, i nordamericani hanno continuato a gestire le operazioni anche nella ripresa, nonostante l’estemporanea rete di Mauricio. Allo scadere Reyna ha poi calato il poker grazie a un pregevole esterno.

I più letti

Ecco come i miliardari della tecnologia si stanno preparando alla fine del mondo
Orietta Berti: «I miei figli avranno poco da ereditare, ecco perché»
Spiagge vietate ai bambini? Volano scintille tra Caterina Balivo e Vladimir Luxuria

Video correlati

Odermatt: «Ho grandi speranze per la Svizzera ai Mondiali»

Odermatt: «Ho grandi speranze per la Svizzera ai Mondiali»

12.06.2026

Peter Knäbel: «Embolo ha dovuto recarsi all'ambasciata americana da solo»

Peter Knäbel: «Embolo ha dovuto recarsi all'ambasciata americana da solo»

12.06.2026

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Dopo il 2-0 all'esordio dei Mondiali contro il Sudafrica, l'atmosfera al public viewing di San Diego è davvero elettrizzante. blue News è in mezzo ai messicani esultanti. Più entusiasti di così non si può!

12.06.2026

Odermatt: «Ho grandi speranze per la Svizzera ai Mondiali»

Odermatt: «Ho grandi speranze per la Svizzera ai Mondiali»

Peter Knäbel: «Embolo ha dovuto recarsi all'ambasciata americana da solo»

Peter Knäbel: «Embolo ha dovuto recarsi all'ambasciata americana da solo»

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Questi tifosi messicani sono impazziti di gioia dopo la vittoria nel primo match

Più video

Altre notizie

Calcio. Visto negato a Partey

CalcioVisto negato a Partey

Calcio. Schmid saluta il Basilea

CalcioSchmid saluta il Basilea

Verso i Mondiali. Le avventure del leggendario allenatore Otto Pfister: «Capitava di mangiare cervello di scimmia»

Verso i MondialiLe avventure del leggendario allenatore Otto Pfister: «Capitava di mangiare cervello di scimmia»