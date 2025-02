I mondiali di biathlon appena terminati a Lenzerheide danno la possibilità alla destinazione turistica grigionese di farsi conoscere maggiormente a livello internazionale. Keystone

Oltre 85'000 persone da 25 paesi hanno seguito i mondiali di biathlon a Lenzerheide, terminati ieri. Per il Comune di Vaz/Obervaz e il settore turistico un evento riuscito, che porta una visibilità internazionale alla regione.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

I primi mondiali di biathlon della Svizzera sono ormai storia. Sia il sindaco del Comune di Vaz/Obervaz, Maurin Malär, che il direttore della destinazione turistica di Lenzerheide, Marc Schlüssel, stilano un bilancio positivo. «È stato il più grande evento che la regione turistica di Lenzerheide abbia mai ospitato finora», ha detto Maurin Malär a Keystone-ATS. Grazie ai campionati mondiali di mountainbike nel 2018, alle varie tappe del Tour de Ski e agli eventi di Coppa del mondo di sci alpino, Lenzerheide ha potuto affermarsi come destinazione per eventi nella regione alpina.

Ma ospitare una manifestazione di queste dimensioni, che dura diversi giorni, durante l'alta stagione non è stata impresa da poco. «Fra le sfide maggiori c'era lo spostamento dei numerosi fan con i bus navetta», ha spiegato il sindaco, sottolineando che non è a conoscenza di particolari disagi. Per evitare colonne è stato organizzato un parcheggio temporaneo nell'area di sosta Viamala vicino a Thusis, da dove poi partivano le navette. «Per gli ospiti della regione, i mondiali non hanno causato delle limitazioni», ha detto Marc Schlüssel.

600 milioni di persone

Per quasi due settimane Lenzerheide è stata al centro dell'attenzione. Manna per il turismo nella regione. «Ad oggi l'85% dei nostri ospiti provengono dalla Svizzera. Questo evento ci dà la possibilità di far conoscere la nostra destinazione anche a livello internazionale», ha detto Schlüssel.

Secondo le stime, i mondiali di biathlon hanno raggiunto mediaticamente oltre 600 milioni di persone in tutto il mondo. Non ci sono invece ancora cifre dell'impatto sui pernottamenti. «Normalmente in questo periodo l'occupazione degli hotel e delle case di vacanza supera l'85%. Probabilmente grazie ai mondiali sarà leggermente maggiore», ha detto il direttore della destinazione turistica, aggiungendo che anche le strutture ricettive nelle regioni limitrofe hanno beneficiato di questo grande evento.

Cosa rimane dopo 12 giorni di mondiali a Lenzerheide sono tanti bei momenti secondo il sindaco. Sull'agenda nel frattempo sono già stati confermati altri due eventi sportivi di rilievo. A gennaio 2028 e a marzo 2030 la Coppa del Mondo di biathlon si terrà alla Roland Arena a Lantsch/Lenz.