Un treno Interregio che viaggiava da St. Moritz a Coira ha dovuto fermarsi dopo aver trascinato con sé per vari chilometri un tubo flessibile presente su un cantiere fra Preda e Muot. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. La durata dell'interruzione è ancora incerta, mentre sono in servizio autobus sostitutivi.

Keystone-SDA SDA

Il tubo si è avvolto attorno a diversi assi del treno, che è stato quindi costretto a fermarsi lungo la linea, hanno precisato a Keystone-ATS le Rhätische Bahn. Attualmente, le squadre di intervento sono al lavoro per capire che cosa sia successo e stabilire se il convoglio abbia subito danneggiamenti.

Al momento del contrattempo, il treno coinvolto trasportava circa 230 passeggeri. I passeggeri sono rimasti sul convoglio nell'attesa che un altro treno venisse a prelevarli per continuare il viaggio.

Al momento, fra Bergün e Preda circolano autobus sostitutivi con capacità limitata. Per raggiungere l'Engadina, i viaggiatori possono optare per la linea della Vereina (Landquart/Prettigovia).