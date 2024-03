Sopra il paesino di Brienz/Brinzauls (GR) sono nuovamente precipitati a valle alcune migliaia di metri cubi di roccia. Il materiale non ha raggiunto le case e non ha causato nessun pericolo per gli abitanti, si legge in una nota del comune di Albula/Alvra di cui il villaggio grigionese è una frazione.

Secondo il comunicato di questa mattina, la frana si è verificata nella notte tra il 5 e il 6 marzo scorso. La caduta di massi era comunque già stata preannunciata sulla piattaforma X (ex Twitter) nella giornata di martedì 5 marzo e i residenti di Brienz non hanno dovuto lasciare il villaggio.

Il geologo Stefan Schneider, citato nella nota, afferma che questo tipo di frane non è problematico. «Sono di piccole dimensioni e vanno a terminare la loro corsa sul ghiaione soprastante il paese, come infatti è successo la notte del 6 marzo».

Il grande altopiano è in movimento

Il grande altopiano (Plateau) situato al di sopra del villaggio, costituito da cinque milioni di metri cubi di materiale, sta attualmente scivolando verso valle a un ritmo di 4,3 metri all'anno, Si stanno formando continuamente nuovi crepacci e, di conseguenza, alcune parti della parete rocciosa si staccano e precipitano a valle.

Nel mese di gennaio la velocità di scivolamento dell'altopiano si aggirava ancora sui di 3,2 metri all'anno. Secondo Schneider, finché l'accelerazione rimane lineare, non sussiste alcun pericolo. «Al momento non si registrano accelerazioni esponenziali, quindi tutto è sotto controllo».

danu, ats