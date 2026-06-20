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Calcio Il Brasile sconfigge Haiti

Swisstxt

20.6.2026 - 04:32

Cunha
Cunha
Imago

Pur senza incantare, il Brasile si è imposto per 3-0 su Haiti grazie alla doppietta di Cunha e la rete di Vinicius.

SwissTXT

20.06.2026, 04:32

20.06.2026, 08:18

I verdeoro restano così appaiati al Marocco in vetta la Gruppo C. Delcroix e compagni hanno approcciato bene la sfida costringendo i sudamericani a finire spesso in fuorigioco, ma sono poi crollati una volta incassata la prima rete, causata da una carambola innescata dallo sfortunato intervento dello stesso difensore bianconero. Prima e dopo i gol decisivi, il Brasile si è pure visto annullare due reti a causa delle posizioni irregolari di Raphinha e del giovane Endrick.

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