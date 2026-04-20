Serataccia in campo e fuori per le Cavallette. Keystone

I tifosi del Grasshopper (GC) hanno causato diversi disordini sabato a margine della semifinale di Coppa Svizzera di calcio persa dallo loro squadra in casa dello Stade Lausanne-Ouchy.

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La città di Losanna ha sporto denuncia penale ed entrambi i club si riservano di fare lo stesso.

Circa 2000 supporter provenienti da Zurigo si sono recati nel canton Vaud a bordo di due treni speciali per seguire la partita. Già durante il tragitto dalla stazione ferroviaria allo stadio della Pontaise si sono verificati diversi atti di vandalismo, tra cui dei graffiti e la rottura di una vetrina, hanno indicato oggi in una nota le autorità municipali.

La situazione è degenerata dopo il match vinto a sorpresa – fra le due compagini c'è una categoria di differenza – dalla formazione romanda per 2-0. Delusi per la prestazione dei loro beniamini, alcuni tifosi del GC hanno avuto «comportamenti ostili» nei confronti dei giocatori e dei membri della propria squadra, nonché del personale di sicurezza privato. Qualche scalmanato è penetrato nell'area del campo, lanciando petardi che hanno provocato danni sugli spalti.

Tutti i tifosi hanno poi lasciato lo stadio, ma circa un centinaio di loro si sono rapidamente staccati dal corteo per cercare un faccia a faccia con la squadra. Il gruppo se l'è presa con le transenne davanti al bus del GC e ha tentato di entrare negli spogliatoi. La sicurezza dello Stade Lausanne-Ouchy ha allora fatto uso di spray al peperoncino, così come la polizia, che ha anche sparato proiettili di gomma per disperdere i facinorosi.

I treni per Zurigo sono infine partiti da Losanna con 45 minuti di ritardo. Non si sono registrati feriti e non sono stati effettuati arresti, ma è in corso un'indagine per identificare i responsabili, precisa il comunicato.