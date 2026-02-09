  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Football Il Super Bowl LX ai Seahawks

Swisstxt

9.2.2026 - 04:27

SB
SB
KEY

Per la seconda volta nella propria storia Seattle ha vinto il Super Bowl, battendo 29-13 i New England Patriots.

SwissTXT

09.02.2026, 04:27

09.02.2026, 07:59

I Seahawks si sono così presi la rivincita sugli stessi avversari, che li avevano battuti in finale nel 2015.

Grande protagonista è stata la difesa di Seattle, che per tutta la partita ha messo sotto grande pressione Maye non permettendo a lui e all'attacco dei Patriots di ingranare.

Dall'altra parte una grande prestazione del running back Walker III (MVP) ha indirizzato il match, infine deciso dalle palle perse dell'attacco di New England nell'ultimo quarto.

I più letti

Pirmin Zurbriggen ha cercato di consolare il padre di Odermatt al traguardo della Streif
Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Gli automobilisti stranieri «beccati» col radar spingono al limite il sistema giudiziario

Video correlati

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Atlético – Betis 0-1

Atlético – Betis 0-1

LALIGA | 23ème journée | Saison 25/26

08.02.2026

Lausanne-Sport – San Gallo 1:1

Lausanne-Sport – San Gallo 1:1

Super League | 23° turno | stagione 25/26

08.02.2026

Valencia – Real Madrid 0-2

Valencia – Real Madrid 0-2

Atlético – Betis 0-1

Atlético – Betis 0-1

Lausanne-Sport – San Gallo 1:1

Lausanne-Sport – San Gallo 1:1

Più video

Altre notizie

Molte risate. Ecco gli spot più originali di 60 anni di storia del Super Bowl

Molte risateEcco gli spot più originali di 60 anni di storia del Super Bowl

Brevi. Equitazione, vittoria per Fuchs

BreviEquitazione, vittoria per Fuchs

Non dimenticate le ali di pollo!. In attesa del Super Bowl, ecco la guida al football americano per principianti in 7 punti

Non dimenticate le ali di pollo!In attesa del Super Bowl, ecco la guida al football americano per principianti in 7 punti