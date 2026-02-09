SB KEY

Per la seconda volta nella propria storia Seattle ha vinto il Super Bowl, battendo 29-13 i New England Patriots.

I Seahawks si sono così presi la rivincita sugli stessi avversari, che li avevano battuti in finale nel 2015.

Grande protagonista è stata la difesa di Seattle, che per tutta la partita ha messo sotto grande pressione Maye non permettendo a lui e all'attacco dei Patriots di ingranare.

Dall'altra parte una grande prestazione del running back Walker III (MVP) ha indirizzato il match, infine deciso dalle palle perse dell'attacco di New England nell'ultimo quarto.