archivio TI-Press

Un 30enne italiano è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto stanotte sull'A2 a Sant'Antonino.

SwissTXT Swisstxt

L'uomo è stato trovato disteso sulla corsia centrale, in parte incastrato sotto uno scooter. La polizia cantonale è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e chiudere temporaneamente il tratto interessato. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dai soccorritori del 144. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. La polizia invita eventuali testimoni a contattare lo 0848 25 55 55 per fornire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.