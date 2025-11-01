Un 30enne italiano è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto stanotte sull'A2 a Sant'Antonino.
SwissTXT
01.11.2025, 11:35
Swisstxt
L'uomo è stato trovato disteso sulla corsia centrale, in parte incastrato sotto uno scooter. La polizia cantonale è intervenuta per mettere in sicurezza l'area e chiudere temporaneamente il tratto interessato. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale dai soccorritori del 144. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. La polizia invita eventuali testimoni a contattare lo 0848 25 55 55 per fornire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti.
