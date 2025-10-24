Mondo dello spettacoloKim Kardashian shock, 'ho un aneurisma cerebrale'
24.10.2025 - 16:23
Shock nel mondo dorato dei Kardashian: Kim Kardashian, l'imprenditrice e influencer co-star col resto della famiglia di un popolare reality, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale.
La protagonista della serie The Kardashians ha 45 anni. Ha reso pubblica la diagnosi in un trailer della settima stagione del reality che la vede dialogare con la madre Kris Jenner e le sorelle Kourtney Kardashian Barker, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. «C'è un piccolo aneurisma», dice Kim nel video che anticipa l'inizio della prossima stagione, mentre la sorella Kourtney reagisce stupefatta: «Wow». Nel clip si sente anche Kim che ipotizza che l'aneurisma le sia venuto a causa dello stress e la si vede mentre si sottopone a una risonanza con la testa apparentemente bendata.
Gli aneurismi cerebrali sono relativamente comuni: si verificano quando una parte della parete di un'arteria si indebolisce, consentendole di dilatarsi o gonfiarsi in modo anomalo. Secondo gli esperti citati dal New York Times, circa una persona su 50 ne ha uno non rotto. Usualmente gli aneurismi non rotti non provocano sintomi e non è chiaro se Kim Kardashian ne abbia manifestati.
In casi rari, se un aneurisma cresce fino a raggiungere dimensioni importanti, può causare forti mal di testa, debolezza, difficoltà nel parlare o problemi di equilibrio. Se un aneurisma si rompe, i sintomi si aggravano. Un aneurisma rotto è estremamente pericoloso e può causare ictus, danni cerebrali o persino la morte.
