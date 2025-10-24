  1. Clienti privati
Mondo dello spettacolo Kim Kardashian shock, 'ho un aneurisma cerebrale'

SDA

24.10.2025 - 16:23

Kim Kardashian ritratta mercoledì a Londra alla prima di una nuova serie Disney.
Kim Kardashian ritratta mercoledì a Londra alla prima di una nuova serie Disney.
Keystone

Shock nel mondo dorato dei Kardashian: Kim Kardashian, l'imprenditrice e influencer co-star col resto della famiglia di un popolare reality, ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di un aneurisma cerebrale.

Keystone-SDA

24.10.2025, 16:23

24.10.2025, 16:24

La protagonista della serie The Kardashians ha 45 anni. Ha reso pubblica la diagnosi in un trailer della settima stagione del reality che la vede dialogare con la madre Kris Jenner e le sorelle Kourtney Kardashian Barker, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. «C'è un piccolo aneurisma», dice Kim nel video che anticipa l'inizio della prossima stagione, mentre la sorella Kourtney reagisce stupefatta: «Wow». Nel clip si sente anche Kim che ipotizza che l'aneurisma le sia venuto a causa dello stress e la si vede mentre si sottopone a una risonanza con la testa apparentemente bendata.

Gli aneurismi cerebrali sono relativamente comuni: si verificano quando una parte della parete di un'arteria si indebolisce, consentendole di dilatarsi o gonfiarsi in modo anomalo. Secondo gli esperti citati dal New York Times, circa una persona su 50 ne ha uno non rotto. Usualmente gli aneurismi non rotti non provocano sintomi e non è chiaro se Kim Kardashian ne abbia manifestati.

In casi rari, se un aneurisma cresce fino a raggiungere dimensioni importanti, può causare forti mal di testa, debolezza, difficoltà nel parlare o problemi di equilibrio. Se un aneurisma si rompe, i sintomi si aggravano. Un aneurisma rotto è estremamente pericoloso e può causare ictus, danni cerebrali o persino la morte.

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

