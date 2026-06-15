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Calcio La Spagna non va oltre il pari

Swisstxt

15.6.2026 - 20:10

Lamine Yamal
Lamine Yamal
KEY

Nessuna goleada, anzi, un modestissimo 0-0.

SwissTXT

15.06.2026, 20:10

15.06.2026, 20:15

Tra le principali candidate per sollevare al cielo la Coppa del Mondo, la Spagna ha vissuto un esordio indubbiamente al di sotto delle aspettative sull’erba di Atlanta, sbattendo sul muro eretto dall'esordiente Capo Verde. Dopo tre quarti di partita ai limiti del soporifero, in cui la Roja ha prodotto qualcosa di concreto soltanto a ridosso della pausa, De la Fuente è stato costretto a gettare nella mischia Lamine Yamal, fin lì risparmiato. Una mossa che non ha però avuto gli effetti sperati, aprendo la porta a dinanimche inaspettate nel Gruppo H.

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