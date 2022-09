Media, su stipendi 2023 nulla è ancora deciso

I grandi attori del settore si sono trovati su un battello a Lucerna. Keystone

Nulla è ancora deciso riguardo agli stipendi 2023 nel settore dei media in Svizzera.

Presso SRG SSR, CH Media e NZZ sono attualmente ancora in corso trattative salariali, mentre in seno a TX Group le decisioni su eventuali ritocchi non saranno prese prima dell'anno prossimo. Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni dei vertici delle rispettive aziende riuniti oggi a Lucerna nel convegno Swiss Media Forum.

Il Ceo di Ringier Marc Walder ha sottolineato, a nome del suo gruppo, le forti differenze tra le posizioni di partenza delle varie aziende e dei diversi paesi. Il finanziamento del giornalismo continua a essere un'impresa difficile: presso Ringier, ad esempio, gran parte dei profitti non proviene più dalle attività giornalistiche tradizionali, ha spiegato il manager. A suo avviso i buoni risultati ottenuti l'anno scorso da diverse società del settore devono quindi essere messi in prospettiva.

Anche il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) di CH Media Peter Wanner non è sicuro che in futuro si possano ancora realizzare utili con il giornalismo. Per fare da contrappeso il suo gruppo ha sviluppato la divisione intrattenimento. «Vogliamo guadagnare», ha detto. L'editore ha fatto peraltro anche autocritica riguardo ai contenuti offerti dalle sue emittenti televisive. «Alcune cose sono un po' trash, ma il pubblico le vuole».

Wanner vede nella SRG SSR uno dei problemi dei media privati. «Tutti starebbero meglio se la SRG SSR si concentrasse maggiormente sui suoi compiti principali», ha affermato. A questo proposito ha detto di avere una certa simpatia per l'iniziativa che vuole ridurre a 200 franchi il canone radiotelevisivo.

Per Pietro Supino, presidente del Cda di TX Group, è molto importante che le aziende mediatiche svizzere non solo tengano d'occhio i costi, ma anche la crescita. In futuro, la pubblicità dovrà svolgere un ruolo importante. A questo proposito il 56enne si è espresso a favore di un'alleanza pubblicitaria di tutti i media. «Nessuno di noi può farcela da solo», ha detto.

hm, ats