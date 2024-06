Per aiutare la popolazione e l'agricoltura della Mesolcina dopo la disastrosa frana degli scorsi giorni, il Padrinato Coop per le regioni di montagna donerà 100'000 franchi da destinare a progetti agricoli. Coop donerà lo stesso importo alla popolazione sotto forma di buoni acquisto.

SDA

Le donazioni, si legge in un comunicato odierno, verranno gestite dall'unità di crisi ufficiale in loco e distribuite secondo le necessità.

«Il disastro in Mesolcina ci ha molto colpito. In qualità di società cooperativa con radicamento regionale, vogliamo aiutare in modo rapido e immediato lì dove la necessità è maggiore», ha dichiarato – citato nella nota – Joos Sutter, presidente del Consiglio d'amministrazione del Gruppo Coop e presidente del Padrinato Coop per le regioni di montagna.

nw, ats