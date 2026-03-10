  1. Clienti privati
Sulle reti Mediaset Michelle Hunziker torna protagonista in TV? Ecco i due show musicali che potrebbe presto condurre

Covermedia

10.3.2026 - 16:30

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker
Nuovi progetti musicali Mediaset allo studio per Canale 5 tra primavera e prossima stagione televisiva.

Covermedia

10.03.2026, 17:20

Michelle Hunziker riaccende la tv musicale. La conduttrice svizzera potrebbe tornare protagonista dell'intrattenimento Mediaset con una serie di nuovi format dedicati alla musica.

Secondo un'anticipazione pubblicata da DavideMaggio.it, il suo nome sarebbe legato a «Battiti Live Spring», versione primaverile del celebre show musicale, e a una nuova edizione di «Karaoke», il programma popolare che negli anni Novanta rese iconico Fiorello.

Estendere «Battiti live»

L'operazione rientrerebbe in una strategia più ampia di rafforzamento dell'offerta musicale del gruppo.

Il brand «Battiti Live», nato sulle reti di Radionorba e approdato negli ultimi anni su Canale 5 con risultati significativi in termini di pubblico, potrebbe così estendere la propria presenza nel palinsesto anche alla stagione primaverile, mantenendo la formula dei concerti e degli artisti della scena pop italiana.

Un format cult

Accanto a questo titolo tornerebbe anche «Karaoke», ripensato in una versione aggiornata capace di recuperare lo spirito popolare del format originale. Negli anni Novanta, il programma trasformava piazze e località italiane in palcoscenici aperti al pubblico, con esibizioni spontanee diventate parte dell'immaginario televisivo di quegli anni.

Per la presentatrice si tratterebbe di un ritorno a un ruolo centrale nella programmazione di Canale 5, dopo una fase segnata soprattutto da ospitate e collaborazioni televisive successive alla lunga esperienza dietro il bancone di «Striscia la Notizia». Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali su calendario, numero di puntate o struttura dei nuovi programmi.

