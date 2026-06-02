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Calcio e visti Mondiali: «Nati» parte senza Embolo, per ora negato ingresso in Usa

SDA

2.6.2026 - 17:54

L'attaccante della Nazionale Breel Embolo in una foto scattata durante il suo processo in prima istanza
L'attaccante della Nazionale Breel Embolo in una foto scattata durante il suo processo in prima istanza
Keystone

La nazionale svizzera di calcio (la «Nati") è partita per il ritiro in California senza Breel Embolo, al quale manca ancora l'autorizzazione amministrativa per viaggiare negli Stati Uniti, a nove giorni dall'inizio dei Mondiali.

Keystone-SDA

02.06.2026, 17:54

L'attaccante del Rennes «non può viaggiare con la squadra in questo momento», ha annunciato l'Associazione svizzera di football (ASF), poco prima della partenza del volo Zurigo-Los Angeles, spiegando che il suo Esta, un sistema automatizzato per l'ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori esenti da visto, era in sospeso ma in fase di revisione.

L'ASF non ha fornito alcuna spiegazione per tale ritardo, ma ritiene che Embolo potrà partire nelle prossime ore, o al massimo domani. Il 29enne di origini camerunensi il 21 aprile scorso l'attaccante è stato condannato in via definitiva dai tribunali svizzeri, con una pena di 45 aliquote giornaliere da 3'000 franchi con la condizionale, per molteplici minacce proferite nel 2018 durante un alterco a Basilea.

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