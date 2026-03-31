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Lutti Morta Lili Hinstin, ex direttrice artistica Locarno Film Festival

SDA

31.3.2026 - 16:59

L'ex direttrice artistica del Locarno Film Festival Lili Hinstin è morta all'età di 48 anni. (immagine d'archivio)
L'ex direttrice artistica del Locarno Film Festival Lili Hinstin è morta all'età di 48 anni. (immagine d'archivio)
Keystone

La francese Lili Hinstin, che era stata direttrice artistica del Locarno Film Festival per due edizioni nel 2019 e nel 2020, è deceduta all'età di 48 anni. Lo ha comunicato il festival in una nota odierna.

Keystone-SDA

31.03.2026, 16:59

31.03.2026, 17:30

I collaboratori del Locarno Film Festival la «ricordano con gratitudine», si legge nel comunicato in cui la kermesse «si unisce al cordoglio dei suoi familiari e amici». Stando a diversi media, Hinstin sarebbe deceduta dopo lunga malattia.

Hinstin aveva assunto la direzione artistica del festival alla fine del 2018, con «un punto di vista audace e curioso», succedendo a Carlo Chatrian partito per dirigere la Berlinale, precisa la nota. La francese aveva poi diretto, nel 2019, Locarno72. fra i momenti salienti di quell'edizione il Locarno Film Festival evoca «la conversazione aperta al pubblico tra Albert Serra e il Pardo d'Onore Manor John Waters, il Pardo d'Oro a 'Vitalina Varela' di Pedro Costa».

La seconda edizione diretta da Hinstin nel 2020, caratterizzata dalla pandemia, si era svolta in forma ibrida. La direttrice artistica, nata a Parigi nel 1977, aveva contribuito a reinventare l'evento con «Locarno 2020 – For the Future of Films» e lanciando l'iniziativa The Films After Tomorrow. Attraverso questi progetti la programmatrice e studiosa aveva mostrato la «solidità» del suo lavoro, viene sottolineato nella nota.

A settembre del 2020 la sua via e quella del festival si erano separate per «divergenze strategiche», era stato comunicato allora.

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