È morto il leggendario cantante heavy metal Ozzy Osbourne. Keystone

Se ne va con un inchino il figlio «maledetto» più famoso di Birmingham: Ozzy Osbourne, The Prince Of Darkness, l'icona vivente del rock, il padrino del metal, che per oltre mezzo secolo ha urlato in faccia al mondo la sua follia e il suo genio senza batter ciglio si è spento oggi all'età di 76 anni.

Keystone-SDA SDA

Osbourne, storica voce dell'heavy metal, era malato da tempo e aveva partecipato a un concerto-evento di addio alle scene dei Black Sabbath un paio di settimane fa a Birmingham, città d'origine del cantante.