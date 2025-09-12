"Eastern Sentry è un disegno di difesa originale, ha affermato il generale statunitense e comandante supremo delle forze alleate in Europa Alexus Grynkewich. Keystone

Dopo le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia, la NATO avvia nei prossimi giorni una nuova iniziativa, denominata Eastern Sentry (sentinella orientale), per proteggere il fianco orientale.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte in una conferenza stampa con il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich.

«Non stiamo rincorrendo, eravamo ben posizionati. Ma con il vasto numero di droni arrivati in Polonia è venuto il momento di prendere misure extra: Eastern Sentry è un disegno di difesa totalmente diverso», ha affermato il generale statunitense Grynkewich.

Quanto accaduto in Polonia è un fatto «pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno», ha detto Rutte a Bruxelles.

La valutazione è in corso, ha aggiunto il segretario generale della NATO ribadendo che «il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso».

«La posizione degli USA è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L'impegno dell'America c'è in tutti i sensi. Sono stato pienamente soddisfatto» della reazione degli Stati Uniti a quanto accaduto, ha precisato.