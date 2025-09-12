  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Violazione spazio aereo La NATO lancia la missione Eastern Sentry sul fianco est dopo i droni abbattuti in Polonia

SDA

12.9.2025 - 17:50

"Eastern Sentry è un disegno di difesa originale, ha affermato il generale statunitense e comandante supremo delle forze alleate in Europa Alexus Grynkewich.
"Eastern Sentry è un disegno di difesa originale, ha affermato il generale statunitense e comandante supremo delle forze alleate in Europa Alexus Grynkewich.
Keystone

Dopo le violazioni dello spazio aereo polacco da parte della Russia, la NATO avvia nei prossimi giorni una nuova iniziativa, denominata Eastern Sentry (sentinella orientale), per proteggere il fianco orientale.

Keystone-SDA

12.09.2025, 17:50

12.09.2025, 21:24

Lo ha annunciato il segretario generale dell'Alleanza atlantica Mark Rutte in una conferenza stampa con il comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich.

«Non stiamo rincorrendo, eravamo ben posizionati. Ma con il vasto numero di droni arrivati in Polonia è venuto il momento di prendere misure extra: Eastern Sentry è un disegno di difesa totalmente diverso», ha affermato il generale statunitense Grynkewich.

Quanto accaduto in Polonia è un fatto «pericoloso e inaccettabile, che sia stato intenzionale o meno», ha detto Rutte a Bruxelles.

La valutazione è in corso, ha aggiunto il segretario generale della NATO ribadendo che «il comportamento sconsiderato che abbiamo visto da parte della Russia è estremamente pericoloso».

«La posizione degli USA è assolutamente chiara, siamo tutti insieme. L'impegno dell'America c'è in tutti i sensi. Sono stato pienamente soddisfatto» della reazione degli Stati Uniti a quanto accaduto, ha precisato.

I più letti

La tennista Kalinskaya, ex di Sinner, respinge Rune: «È disperato». Ma lui non ci sta
È allarme salmonella in alcune spezie di Migros, Coop e Gwuerzegge
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Lucrezia Lante della Rovere: «Non sono mica Alba Parietti, che si innamora ogni 5 minuti»
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Altre notizie

Assassinio politico?. Si costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte

Assassinio politico?Si costituisce il killer di Kirk, convinto dal padre alla resa. Trump chiede la pena di morte

Tentato colpo di Stato. Brasile: Bolsonaro condannato a 27 anni, è crisi aperta con gli Stati Uniti di Trump

Tentato colpo di StatoBrasile: Bolsonaro condannato a 27 anni, è crisi aperta con gli Stati Uniti di Trump

Geopolitica. Russia e Bielorussia mostrano muscoli, al via esercitazioni

GeopoliticaRussia e Bielorussia mostrano muscoli, al via esercitazioni