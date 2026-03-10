  1. Clienti privati
Olimpiadi 2038, Grigioni favorevoli

Swisstxt

10.3.2026 - 17:56

A Celerina le piste di bob, skeleton e slittino
A Celerina le piste di bob, skeleton e slittino
Keystone (foto d'archivio)

Il Governo grigionese si è dichiarato favorevole a una candidatura nazionale diffusa dei Giochi olimpici invernali nel 2038.

SwissTXT

10.03.2026, 17:56

10.03.2026, 17:57

Secondo Marcus Caduff (Centro), consigliere di Stato, è importante che il finanziamento complessivo sia a carico del settore privato. La consultazione del progetto si chiuderà sabato, ma già oggi il Governo ha fornito una risposta positiva al piano presentato dalla Confederazione a metà gennaio. Nei Grigioni sono previste le gare di biathlon a Lenzerheide, sci freestyle e snowboard a St. Moritz e Silvaplana, bob, slittino e skeleton a Celerina e St. Moritz. Il budget per i prossimi 10 anni ammonta a 2,2 miliardi di franchi.

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Un autopostale prende fuoco nel canton Friburgo, sei vittime e quattro feriti

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Paride Pelli lascerà la guida del Corriere del Ticino entro il 2026

Paride Pelli lascerà la guida del Corriere del Ticino entro il 2026

«Meglio una soluzione unica». Il Governo grigionese dice «no» alle leggi ad hoc per le catastrofi naturali

«Meglio una soluzione unica»Il Governo grigionese dice «no» alle leggi ad hoc per le catastrofi naturali

Progetto in consultazione. Il Governo grigionese si schiera a favore della candidatura alle Olimpiadi del 2038

Progetto in consultazioneIl Governo grigionese si schiera a favore della candidatura alle Olimpiadi del 2038