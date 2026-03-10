Il Governo grigionese si è dichiarato favorevole a una candidatura nazionale diffusa dei Giochi olimpici invernali nel 2038.
10.03.2026, 17:56
10.03.2026, 17:57
Secondo Marcus Caduff (Centro), consigliere di Stato, è importante che il finanziamento complessivo sia a carico del settore privato. La consultazione del progetto si chiuderà sabato, ma già oggi il Governo ha fornito una risposta positiva al piano presentato dalla Confederazione a metà gennaio. Nei Grigioni sono previste le gare di biathlon a Lenzerheide, sci freestyle e snowboard a St. Moritz e Silvaplana, bob, slittino e skeleton a Celerina e St. Moritz. Il budget per i prossimi 10 anni ammonta a 2,2 miliardi di franchi.
