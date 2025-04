In aumento il numero dei pazienti keystone

L'ospedale cantonale dei Grigioni ha chiuso in perdita l'anno 2024.

Il rosso è di 339'000 franchi a causa degli oneri finanziari, che hanno reso negativo un risultato d'esercizio leggermente positivo caratterizzato da entrate per 543,4 milioni di franchi (in aumento del 5,3%) e uscite per 514,7 milioni (+5,6%).

Il gruppo ospedaliero ha curato nell'arco di 12 mesi 25'644 pazienti stazionari, un dato in crescita.

Il fatturato del settore ambulatoriale è salito invece del 2,9%. Secondo il direttore Hugo Keune, citato in un comunicato, «le tariffe restano nettamente insufficienti per far fronte al rincaro».