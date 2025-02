Paolo Beretta Caporedattore redazione della Svizzera italiana Argomenti principali: Politica estera, svizzera e ticinese, mondo della TV e del cinema, storia contemporanea e ai grandi eventi, scienza e della sanità estorie delle famiglie reali europee.

Paolo Beretta lavora per blue News da dicembre 2015. L’amore per il giornalismo emerge alle elementari, intervistando la persona più vecchia del suo paesello davanti al fuoco del camino. Rimane affascinato dalle storie di vita vissuta. Al Liceo fonda il giornale «L’altra campana». Prima dell’Università lavora per 4 anni come ufficiale di fanteria e aviazione. Dopo il Bachelor in psicologia e il Master all’Accademia dei media (AJM) di Neuchâtel, durante i quali scrive per il giornale «Le Cafignon», continua a esibirsi sui palchi del teatro antico, poi opta esclusivamente per il giornalismo. Dopo uno stage al «24 Heures» entra alla RSI. Si forma su tutti i vettori: Teletext, web, radio e TV. «News addicted», si nutre costantemente d’agenzie stampa, giornali, radio e TG, dibattiti e reportages. Meno sensibile alle «notizie frivole», visto però l’interesse del pubblico, scrive pure, ma non solo, di gossip, star (o presunte tali) e Royal Family.