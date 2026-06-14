Paesi Bassi-Giappone Imago

E' servito un tempo a Paesi Bassi e Giappone per accendersi, ma dopo una ripresa frizzante la sfida si è chiusa sul 2-2.

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I nipponici hanno approcciato la partita con una formazione molto bassa e chiusa che ha reso il primo tempo noioso e giocato su ritmi bassi. Il colpo di testa di Van Dijk ad inizio ripresa ha però obbligato i giapponesi a scoprirsi e ne è così nata una sfida più piacevole e combattuta. Dopo la rete del capitano Oranje il risultato è velocemente diventato un 2-1 per gli europei, che sono poi stati ripresi nel finale da Kamada.