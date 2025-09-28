  1. Clienti privati
Ciclismo Pogacar dopo il titolo mondiale: «È stata dura»

Swisstxt

28.9.2025 - 16:54

Tadej Pogacar.
Tadej Pogacar.
KEYSTONE

Tadej Pogacar ha commentato a caldo la sua ennesima impresa che gli è valsa l'oro iridato.

SwissTXT

28.09.2025, 16:54

28.09.2025, 17:06

«Credo che il percorso fosse disegnato per una fuga – ha spiegato – Come speravo si è formato un piccolo gruppo con Ayuso e Del Toro».

«Juan però ha ceduto sul muro e Isaac aveva dei problemi di stomaco, quindi sono rimasto presto da solo e ho dovuto combattere con me stesso», ha poi aggiunto. «Ci sono stati dei momenti in cui ho dubitato. Le salite erano più dure a ogni giro e in discesa non ero veloce come volevo e ho dovuto pedalare molto. Quindi le energie stavano scemando e gli ultimi giri sono stati durissimi».

