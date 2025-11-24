Il Tempio voltiano sul lungolago di Como Imago

Como è in fermento per il nuovo piano tariffario della sosta, in vigore da gennaio.

La Giunta del sindaco Rapinese ha introdotto la «Tariffa Vulcano»: 3 euro l'ora in alcune vie strategiche, con pagamento h24 e festivi inclusi, per un massimo di 72 euro al giorno. Il contestato piano prevede anche meno posti gratuiti.

Dal suo viaggio in Cina, Rapinese difende la scelta su Facebook: «Le tariffe sono invariate, tranne per 379 posti blu ora a 3 euro all'ora, di cui il 45% in viale Geno, dove si sta creando una ZTL», dice.

Domenica intanto è prevista una protesta contro queste misure, considerate eccessive e dannose per residenti e turisti.