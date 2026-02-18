Camille Rast KEY

SwissTXT Swisstxt

Radiosa al traguardo Camille Rast, argento nello slalom: « La mia prima medaglia olimpica... Forse mi renderò conto dopo quando ce l'avrò al collo, per il momento faccio fatica a realizzare». Questa l'analisi della vallesana: «E'stata una gara stretta nei distacchi. Shiffrin ha sciato forte anche se c'erano tante aspettative su di lei. Ho sbagliato un po' la prima manche, nella seconda ho dato tutto». Un risultato che rispecchia le gare di CdM: «In stagione si è visto che ci sono. Una pista così piatta non era per me, ma sono felice».